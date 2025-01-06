Fondation du musée Magnes

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Les visites guidées

Exploration guidée des collections et des expositions du musée, offrant un aperçu de l'art, de l'histoire et de la culture juifs.

Conférences

Présentations par des chercheurs, des artistes et des responsables de la communauté sur des sujets liés à l'art, à l'histoire et à la culture juifs.

Entretiens avec les artistes

L'occasion d'entendre directement les artistes parler de leur travail et de leur processus de création.

Symposiums scientifiques

Conférences et discussions universitaires sur les études juives et les domaines connexes.

