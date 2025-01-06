Fondation du musée Magnes
Fondation du musée Magnes
Fondation du musée Magnes
Fondation du musée Magnes
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Les visites guidées
Exploration guidée des collections et des expositions du musée, offrant un aperçu de l'art, de l'histoire et de la culture juifs.
Conférences
Présentations par des chercheurs, des artistes et des responsables de la communauté sur des sujets liés à l'art, à l'histoire et à la culture juifs.
Entretiens avec les artistes
L'occasion d'entendre directement les artistes parler de leur travail et de leur processus de création.
Symposiums scientifiques
Conférences et discussions universitaires sur les études juives et les domaines connexes.
À propos
Fondation du musée Magnes
Fondée en
1964
EIN
946103646
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations juives
Adresse
121 STEUART STREET SAN FRANCISCO, California 94105-1236 États-Unis
Site web
magnes.berkeley.edu
Téléphone
(510)-643-2526
Adresse électronique
À propos
La Magnes Collection of Jewish Art and Life, fondée en 1961, est un musée et un centre de recherche à l'université de Berkeley. Elle préserve, étudie et interprète les cultures juives, générant de nouvelles connaissances pour les communautés universitaires et publiques. Elle donne accès à des ressources uniques, reliant chaque génération à la culture juive par le biais de textes, d'images et de sons.
La mission
La Fondation du Musée Magnes promeut le bien-être de la Collection Magnes à l'Université de Californie, Berkeley. La Fondation détient une dotation au nom de la collection Magnes.
