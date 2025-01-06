Macedonia Baptist Church Of Del Paso Heights California
Macedonia Baptist Church Of Del Paso Heights California
Macedonia Baptist Church Of Del Paso Heights California
Macedonia Baptist Church Of Del Paso Heights California
Macedonia Baptist Church Of Del Paso Heights California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Care and Compassion Ministry
Provides care and compassion to those in need within the church and community.
Connections Team
Focuses on connecting members and visitors to the church community.
Ministère de l'éducation chrétienne
Offers educational programs to enhance spiritual growth and understanding.
Culinary Team
Provides meals and refreshments for church events and activities.
À propos
Macedonia Baptist Church Of Del Paso Heights California
Fondée en
1996
EIN
942628465
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
700 BENTON AVE SACRAMENTO, California 95838-2602 United States
Site web
macedoniasacto.com
Téléphone
(916)-929-8755
Adresse électronique
-
À propos
Macedonia Baptist Church of Del Paso Heights, Sacramento, founded in 1996, is a community-oriented church offering spiritual guidance and support. Located on Benton Avenue, they provide engaging services and outreach.
La mission
Macedonia Baptist Church of Del Paso Heights brings people together in Sacramento, offering a welcoming space for spiritual growth and community support.
