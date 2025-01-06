Lycee Francais De San Francisco
Faire un don
Lycee Francais De San Francisco
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Lycee Francais De San Francisco
Acheter pour soutenir
Lycee Francais De San Francisco
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Lycee Francais De San Francisco
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
French and International Baccalaureate (IB) Tracks
Offers two academic tracks: a French national curriculum and the International Baccalaureate (IB) program.
Activités extrascolaires
Provides a wide range of after-school activities including sports, arts, and expanded academic offerings for elementary to high school students. Includes activities such as basketball, volleyball, soccer, rock climbing, typing, arts, chess, debate, fencing, judo and music.
Camps d'été
Offers summer camp programs.
À propos
Lycee Francais De San Francisco
Fondée en
2001
EIN
941660059
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
1201 ORTEGA ST SAN FRANCISCO, California 94122-4411 United States
Site web
www.lelycee.org
Téléphone
(415)-661-5232
Adresse électronique
À propos
La mission
Lycee Francais de San Francisco offers French-based educational opportunities in San Francisco, supporting students and families seeking a bilingual learning environment.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :