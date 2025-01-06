Lutheran Social Services Of Northern California
Lutheran Social Services Of Northern California
Lutheran Social Services Of Northern California
Lutheran Social Services Of Northern California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Money Management Programs
Provides assistance with budgeting, debt management, and financial planning.
AIDS Financial Services
Offers financial support and resources for individuals affected by HIV/AIDS.
Direct Access to Housing
Helps individuals and families find and secure stable housing.
Integrated Services Network
Connects individuals with a range of services, including housing, healthcare, and employment assistance.
À propos
Lutheran Social Services Of Northern California
Fondée en
1968
EIN
941659687
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains - Services de soins - Services sociaux
Adresse
1465 CIVIC CT BUILDING D NO 810 CONCORD, California 94520-5296 United States
Site web
www.lssnorcal.org
Téléphone
(925)-825-1060
Adresse électronique
À propos
Lutheran Social Services of Northern California, founded in 1968, offers dignity and stability to vulnerable communities. They provide supportive housing and services to the homeless, disabled, low-income families, people with HIV/AIDS, the elderly, and former foster youth in Northern California. LSS aims to help individuals stabilize their lives, gain skills, and achieve self-sufficiency.
La mission
Lutheran Social Services of Northern California provides supportive housing services that lead to self-sufficiency, promoting stability and honoring the dignity of those they serve.
