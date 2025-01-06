À propos

Lutheran Church of the Holy Spirit, founded in 1941 in San Francisco, is a unique bilingual Chinese-English Lutheran Church proclaiming the Gospel of Jesus Christ. Located in the Sunset District, it serves the community through worship, fellowship, and ministries, including the Help-U-Grow Preschool.

La mission

Lutheran Church of the Holy Spirit welcomes the San Francisco community to gather, grow, and find inspiration through faith and fellowship.