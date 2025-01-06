Lutheran Church Of The Holy Spirit
Lutheran Church Of The Holy Spirit
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Provides religious education for all ages.
Fellowship Hour
A time for community and connection.
Dinner and Bible Study
Offers a meal and bible study twice a month.
À propos
Lutheran Church Of The Holy Spirit
Fondée en
1941
EIN
942497957
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2400 NORIEGA ST SAN FRANCISCO, California 94122-4242 United States
Site web
www.lcholyspirit.org
Téléphone
(415)-661-1120
Adresse électronique
-
À propos
Lutheran Church of the Holy Spirit, founded in 1941 in San Francisco, is a unique bilingual Chinese-English Lutheran Church proclaiming the Gospel of Jesus Christ. Located in the Sunset District, it serves the community through worship, fellowship, and ministries, including the Help-U-Grow Preschool.
La mission
Lutheran Church of the Holy Spirit welcomes the San Francisco community to gather, grow, and find inspiration through faith and fellowship.
