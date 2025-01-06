Lunalilo Home
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soins résidentiels
24-hour supervised care and supportive services in a family setting for elders.
Soins de jour pour adultes
Personalized care plans with meals, snacks, activities, and excursions to meet individual needs.
Soins de relève
Short-term, temporary in-residence care for elders needing a supervised and structured setting.
Meals-to-Go
Individually tailored meal delivery for those medically ill or suffering from treatment side effects.
Fondée en
1942
EIN
990075244
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
3.2.2. Aide à l'autonomie des personnes âgées
Adresse
501 KEKAULUOHI STREET HONOLULU, Hawaii 96825-0000 United States
Site web
www.lunalilo.org
Téléphone
(808)-395-1000
Adresse électronique
-
À propos
Lunalilo Home, est. by King William Charles Lunalilo, is a licensed Adult Residential Care Home, Adult Day Center, & Meal delivery service in Hawai‘i Kai. Its mission is to honor, tend to, & protect the well-being of kupuna (elders), with a vision of a nurturing & vibrant kauhale for all kupuna.
La mission
LUNALILO HOME serves the Honolulu community from 501 Kekaululohi Street, providing care and support in a welcoming environment. Learn more at www.lunalilo.org.
