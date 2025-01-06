Luckiamute Domestic Water Cooperative
Fourniture d'eau potable
Provides potable water to over a thousand accounts in rural Oregon, ensuring access to clean water.
Fondée en
1970
EIN
930573929
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
8585 SUVER RD MONMOUTH, Oregon 97361-9799 United States
Site web
www.luckiamute.com
Téléphone
(503)-838-2075
Adresse électronique
-
À propos
Luckiamute Domestic Water Cooperative, established in 1970, provides potable water to approximately 1,075 accounts in rural Oregon. The cooperative functions as a public utility, ensuring reliable water services to its members in the Monmouth area.
La mission
Luckiamute Domestic Water Cooperative supplies reliable, quality water to the Monmouth community, supporting local well-being and everyday life with dependable service.
