Luckiamute Domestic Water Cooperative, established in 1970, provides potable water to approximately 1,075 accounts in rural Oregon. The cooperative functions as a public utility, ensuring reliable water services to its members in the Monmouth area.

Luckiamute Domestic Water Cooperative supplies reliable, quality water to the Monmouth community, supporting local well-being and everyday life with dependable service.