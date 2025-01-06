Loyola Marymount University
Loyola Marymount University
Loyola Marymount University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de premier cycle
Offers a wide range of undergraduate programs including Accounting, Animation, Biology, Business Administration, Computer Science, Economics, Engineering, Film and Television Production, and many more.
Graduate Programs
Provides graduate programs such as Business Analytics, Civil Engineering, Computer Science, Counseling, Educational Leadership, English, Environmental Science, Film and Television Production, and more.
Doctorate Programs
Offers doctorate programs including Educational Leadership for Social Justice (Ed.D.) and Doctor of Business Administration (DBA).
À propos
Loyola Marymount University
Fondée en
2007
EIN
951643334
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1 LMU DR LOS ANGELES, California 90045-2623 United States
Site web
www.lmu.edu
Téléphone
(310)-338-2700
Adresse électronique
-
À propos
Loyola Marymount University, founded in 1911, is a private Jesuit and Marymount research university in Los Angeles. In 1973, Loyola University merged with Marymount College. LMU offers rigorous programs encouraging learning, educating the whole person, serving faith, and promoting justice.
La mission
LMU is committed to the service of faith and the promotion of justice, providing a transformative academic experience.
Ville
État
