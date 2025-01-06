Association des anciens élèves de Lowell
Association des anciens élèves de Lowell
Association des anciens élèves de Lowell
Association des anciens élèves de Lowell
Association des anciens élèves de Lowell
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de subventions
Finance les projets scolaires et extrascolaires de la Lowell High School, en soutenant les professeurs, les administrateurs, les entraîneurs et les sponsors des clubs.
Programme de bourses
Offre des bourses d'études universitaires aux élèves de terminale de la Lowell High School, attribuant environ 200 000 dollars par an à au moins 100 étudiants.
À propos
Association des anciens élèves de Lowell
Fondée en
1984
EIN
946125408
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
PO BOX 320009 SAN FRANCISCO, California 94132-0009 United States
Site web
www.lowellalumni.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Lowell Alumni Association soutient la Lowell High School de San Francisco en entretenant les relations avec les anciens élèves et en apportant son soutien aux élèves, à l'école et à la communauté. Fondée en 1984, la LAA accorde des bourses d'études et des subventions pour les programmes scolaires et extrascolaires.
La mission
L'association des anciens élèves de Lowell réunit les anciens élèves de Lowell, en favorisant les liens et le soutien au sein de la communauté de San Francisco.
