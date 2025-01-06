Association des anciens élèves de Lowell

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme de subventions

Finance les projets scolaires et extrascolaires de la Lowell High School, en soutenant les professeurs, les administrateurs, les entraîneurs et les sponsors des clubs.

Programme de bourses

Offre des bourses d'études universitaires aux élèves de terminale de la Lowell High School, attribuant environ 200 000 dollars par an à au moins 100 étudiants.

