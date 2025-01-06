Loveoneanother Ministries
Faire un don
Loveoneanother Ministries
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Loveoneanother Ministries
Acheter pour soutenir
Loveoneanother Ministries
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Loveoneanother Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
LOAM Unity Lab
Promotes healing, restoration, and racial reconciliation through foundational principles covered in multiple sessions.
Soutien communautaire
Provides services to assist with natural disasters and food drives to serve the community.
À propos
Loveoneanother Ministries
Fondée en
2023
EIN
922605183
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
4245 N CENTRAL EXPY STE 490 DALLAS, Texas 75205-4231 United States
Site web
www.loveoneanotherministries.com
Téléphone
(817)-374-0410
Adresse électronique
À propos
La mission
Our goal is to reach and assist people in need by spreading the good news about Jesus Christ. We believe in the creation and making disciples to multiply the kingdom of God.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :