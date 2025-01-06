Love Parker
Love Parker
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Music and Sports Engagement
Provides funding for lessons and equipment to help children and teens who have suffered trauma actively engage in music or sports, promoting holistic wellness.
À propos
Love Parker
Fondée en
2023
EIN
932638575
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1117 WILDWOOD AVE MANASQUAN, New Jersey 08736-1335 United States
Site web
loveparker.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Love, Parker, founded in 2023, promotes holistic wellness in children and teens who have suffered trauma by actively engaging them in music or sports.
La mission
Love, Parker aims to promote holistic wellness in children and teens who have suffered trauma by getting them actively engaged in music or sports by providing funding for lessons and equipment.
