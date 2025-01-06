Los Angeles Search Dogs
Los Angeles Search Dogs
Los Angeles Search Dogs
Los Angeles Search Dogs
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Recherche et sauvetage
Using trained dogs, the team searches for lost individuals in wilderness and urban environments, specializing in trailing, area searches, and cadaver detection.
À propos
Los Angeles Search Dogs
Fondée en
1999
EIN
954518002
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
5704 MCDONIE AVE WOODLAND HLS, California 91367-5535 United States
Site web
lasearchdogs.org
Téléphone
(323)-526-5100
Adresse électronique
À propos
Los Angeles Search Dogs, founded in 1985, is an all-volunteer search team for the Los Angeles County Sheriff's Department. They assist in locating missing persons.
La mission
Los Angeles Search Dogs is an all-volunteer search team for the Los Angeles County Sheriff's Department, founded in 1985. They provide search and rescue K-9 services.
{Similaire 1}
