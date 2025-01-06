Los Angeles Science Fantasy Society
Los Angeles Science Fantasy Society
Los Angeles Science Fantasy Society
Los Angeles Science Fantasy Society
Los Angeles Science Fantasy Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Weekly Meetings
The LASFS hosts weekly meetings to discuss science, review science fiction works, and celebrate fandom.
Loscon Convention
An annual Science Fiction & Fantasy Convention held Thanksgiving weekend, featuring panels, art shows, dances, gaming, and more.
À propos
Los Angeles Science Fantasy Society
Fondée en
1969
EIN
952583713
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
16835 LAHEY ST GRANADA HILLS, California 91344-0000 United States
Site web
lasfs.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Los Angeles Science Fantasy Society (LASFS), founded in 1934, is the world's oldest continuously active science fiction and fantasy club. They hold weekly meetings and operate a lending library for members and the public.
La mission
The Los Angeles Science Fantasy Society fosters community by holding weekly meetings, operating a lending library, and organizing science-fiction conventions.
