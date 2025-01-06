Los Angeles Philharmonic Association
Los Angeles Philharmonic Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
YOLA (Youth Orchestra Los Angeles)
Provides music education for young people from underserved communities, supporting personal development and community engagement.
Symphonies for Youth
Introduces children and families to classical music through live performances and interactive pre-concert activities.
Symphonies for Schools
Offers students the chance to engage with musicians and experience a world-class orchestra.
À propos
Los Angeles Philharmonic Association
Fondée en
1935
EIN
951696734
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
151 S GRAND AVE LOS ANGELES, California 90012-3034 United States
Site web
www.laphil.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1919 by William Andrews Clark Jr., the Los Angeles Philharmonic Association's mission is to perform, present, and promote music at the highest level of excellence to a diverse audience. Through performances at Walt Disney Concert Hall and the Hollywood Bowl, media initiatives, and learning programs like YOLA, the LA Phil inspires and strengthens communities. The LA Phil had a total statewide economic impact of $947.4 million in 2024.
La mission
The LA Phil offers live performances, media initiatives, and learning programs that inspire and strengthen communities in Los Angeles and beyond. In all its endeavors, the LA Phil seeks to enrich the lives of individuals and communities.
