Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Los Angeles County Animal Care Foundation, founded in 2022, is an independent 501(c)3 nonprofit that supports the Los Angeles County Department of Animal Care and Control. They raise funds for programs like spay/neuter, emergency response, adoptions, and public education, ultimately improving animal welfare in the county.

La mission

The Los Angeles County Animal Care Foundation raises funds to improve animal welfare, support adoptions, and provide essential services for shelter animals.