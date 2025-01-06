Los Angeles County Animal Care Foundation
Los Angeles County Animal Care Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grooming Gives Hope
Provides funding for professional grooming to increase comfort and adoptability of dogs.
Dreams Come True
Provides funding for special surgeries, procedures, and medications for animals with extraordinary medical needs.
Behavioral Training
Reduces animal euthanasia by providing training to behaviorally challenged animals, increasing their chances of finding a new home.
Enquêtes sur la cruauté envers les animaux
Investigates animal cruelty, abuse, neglect, and illegal fighting, holding perpetrators accountable through legal action.
À propos
Los Angeles County Animal Care Foundation
Fondée en
2022
EIN
953909782
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
5898 CHERRY AVENUE LONG BEACH, California 90805-0000 United States
Site web
lacountyanimals.org
Téléphone
(562)-728-4610
Adresse électronique
À propos
The Los Angeles County Animal Care Foundation, founded in 2022, is an independent 501(c)3 nonprofit that supports the Los Angeles County Department of Animal Care and Control. They raise funds for programs like spay/neuter, emergency response, adoptions, and public education, ultimately improving animal welfare in the county.
La mission
The Los Angeles County Animal Care Foundation raises funds to improve animal welfare, support adoptions, and provide essential services for shelter animals.
