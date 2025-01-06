Los Angeles Basin Chap Of Intrnatl Conference Of Bldng Officials
Los Angeles Basin Chap Of Intrnatl Conference Of Bldng Officials
Los Angeles Basin Chap Of Intrnatl Conference Of Bldng Officials
Los Angeles Basin Chap Of Intrnatl Conference Of Bldng Officials
Los Angeles Basin Chap Of Intrnatl Conference Of Bldng Officials
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Building Code Uniformity
Leading efforts to standardize building codes and regulations in the Los Angeles region for safer construction.
À propos
Los Angeles Basin Chap Of Intrnatl Conference Of Bldng Officials
Fondée en
1990
EIN
953912273
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 32 HERMOSA BEACH, California 90254-0032 United States
Site web
icclabc.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Los Angeles Basin Chapter of the International Code Council promotes uniformity in building codes and regulations in the LA region. Representing over 89 jurisdictions, they work to safeguard public welfare through code enforcement and education within the construction industry.
La mission
LOS ANGELES BASIN CHAP OF INTRNATL CONFERENCE OF BLDNG OFFICIALS connects and supports building officials across the Los Angeles Basin, fostering collaboration and professional growth.
{Similaire 1}
