Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services financiers
Provides deposit and loan accounts, offering a low-cost source of credit and financial services to its members, primarily Long Beach Fire Department employees and retirees.
Long Beach Firemens Credit Union
Fondée en
1961
EIN
950944725
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
2245 ARGONNE AVE LONG BEACH, California 90815-2527 United States
Site web
www.lbfcu.org
Téléphone
(562)-597-0351
Adresse électronique
-
À propos
Established in 1936, Long Beach Firemen's Credit Union began when 10 firefighters pooled resources. It serves employees, families, retirees, and organizations associated with the Long Beach Fire Department. As a member-owned cooperative, it offers a safe place to save and borrow at reasonable rates, including checking accounts, online banking, and various loans.
La mission
Long Beach Firemens Credit Union offers financial services to firefighters and their families in Long Beach, fostering security and community through trusted support.
