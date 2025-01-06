Long Beach Community Players

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Long Beach Playhouse, est. 1929, celebrates the human experience, encouraging artist & audience participation. A landmark in Long Beach, it produces 13 shows annually, collaborating with artists & orgs. It nurtures diverse audiences across age, gender, ethnicity & culture.

La mission

Long Beach Playhouse's mission is to celebrate the human experience while encouraging participation of artists and audiences alike, serving the diverse community with quality theatre and strong educational programs.