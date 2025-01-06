Long Beach Community Players
Long Beach Community Players
Long Beach Community Players
Long Beach Community Players
Long Beach Community Players
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mainstage and Studio Theatre Productions
Presents 16 plays and musicals annually across two stages, offering a diverse range of theatrical experiences for the community.
Ateliers de théâtre
Provides acting workshops for individuals of all ages and skill levels to develop their theatrical talents.
Youth Workshops in Music, Dance, and Drama
Offers young people opportunities to explore their creativity through music, dance, and dramatic arts.
Classical Theatre Touring Program
Brings classical theatre performances to local schools, introducing students to the world of classic literature and drama.
À propos
Long Beach Community Players
Fondée en
1938
EIN
951890738
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
5021 E ANAHEIM ST LONG BEACH, California 90804-3214 United States
Site web
lbplayhouse.org
Téléphone
(562)-494-1014
Adresse électronique
À propos
Long Beach Playhouse, est. 1929, celebrates the human experience, encouraging artist & audience participation. A landmark in Long Beach, it produces 13 shows annually, collaborating with artists & orgs. It nurtures diverse audiences across age, gender, ethnicity & culture.
La mission
Long Beach Playhouse's mission is to celebrate the human experience while encouraging participation of artists and audiences alike, serving the diverse community with quality theatre and strong educational programs.
