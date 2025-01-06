Logos Evangelical Seminary Foundation
Logos Evangelical Seminary Foundation
Logos Evangelical Seminary Foundation
Logos Evangelical Seminary Foundation
Programme de mentorat
A doctoral program focused on advanced theological study.
PhD in Theological Studies
A doctoral program focused on advanced theological study.
Doctor of Ministry
A professional doctoral program designed for those in ministry.
Master en théologie
An advanced master's degree focused on theological studies.
Maîtrise en théologie
A graduate degree preparing students for pastoral ministry.
Logos Evangelical Seminary Foundation
Fondée en
2001
EIN
954810364
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
9358 TELSTAR AVE EL MONTE, California 91731-0000 United States
Site web
www.les.edu
Téléphone
(626)-571-5110157
Adresse électronique
Logos Evangelical Seminary Foundation, founded in 2001, raises and manages funds for Logos Evangelical Seminary. The seminary, established in 1989, equips servant-leaders for global churches, emphasizing spiritual formation, academic excellence, ministerial competence, and godly living. Its mission is to transform global churches for Christ.
La mission
LOGOS Evangelical Seminary Foundation Incorporated advances theological learning in El Monte, California, fostering academic and spiritual growth in its community.
