Local Bar Union 432

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien à la communauté et éducation
Educating, empowering, and supporting service industry workers in the Greater Greenville area through community outreach.
Fondée en
2023
EIN
933545526
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
101 NOTTINGHAM WAY ANDERSON, South Carolina 29621-3432 United States
Site web
localbarunion432.com
Téléphone
-
Adresse électronique
La mission
Uniting the Greater Greenville area service industry workers by establishing a system to educate, empower, and support our community.
