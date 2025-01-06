Living Word Christian Fellowship Church Of God
Faire un don
Living Word Christian Fellowship Church Of God
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Living Word Christian Fellowship Church Of God
Acheter pour soutenir
Living Word Christian Fellowship Church Of God
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Living Word Christian Fellowship Church Of God
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Biblical Substance Abuse Counseling
Providing counseling services based on biblical principles for individuals struggling with substance abuse.
Ressources communautaires
Connecting individuals with helpful resources in the local community.
Groupes de soutien
Offering supportive group environments for individuals facing various challenges.
Garde-manger
Providing food assistance to individuals and families in need.
À propos
Living Word Christian Fellowship Church Of God
Fondée en
1960
EIN
943319476
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 1255 CITRUS HTS, California 95611-1255 United States
Site web
livingwordcf.church
Téléphone
(916)-726-1111
Adresse électronique
-
À propos
Living Word Christian Fellowship in Citrus Heights, CA, is part of the Church of God (Anderson) association. They offer worship services and Bible studies for spiritual growth. They believe God loves everyone, the Bible is true, and Jesus is the only way to God.
La mission
LIVING WORD CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH OF GOD welcomes the Citrus Heights community to grow in faith and connection, fostering spiritual support and fellowship for all.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :