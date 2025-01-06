À propos

Living Word Christian Fellowship in Citrus Heights, CA, is part of the Church of God (Anderson) association. They offer worship services and Bible studies for spiritual growth. They believe God loves everyone, the Bible is true, and Jesus is the only way to God.

La mission

LIVING WORD CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH OF GOD welcomes the Citrus Heights community to grow in faith and connection, fostering spiritual support and fellowship for all.