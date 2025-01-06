Living Wells Farm Equine-Assisted Services
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Services d'assistance équine
Enhances the health and well-being of children and adults through innovative, experiential mental health treatment using horse-based activities.
À propos
Fondée en
2023
EIN
922399089
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
282 ALLEN RD WELLS, Maine 04090-7223 United States
Site web
lwfequineservices.org
Téléphone
(120)-767-61029
Adresse électronique
https://lwfequineservices.org/contact-us/
À propos
Living Wells Farm Equine-Assisted Services, founded in 2023, is dedicated to enhancing the health and well-being of children and adults through equine-assisted services. They are located in Wells, Maine and offer recreational lessons, summer camps, and equine assisted therapies.
La mission
Living Wells Farm Equine-Assisted Services is dedicated to enhancing the health and well-being of children and adults, including those with physical, emotional, and cognitive challenges, through equine-assisted services.
