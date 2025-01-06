Living Water Church Of Elk Grove
Living Water Church Of Elk Grove
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Service de culte du dimanche
A weekly service at the Wilton Community Center, offering a time for community, worship, and spiritual growth.
Alpha Course
An exploration of the Christian faith, providing a welcoming space to discuss life's big questions.
À propos
Living Water Church Of Elk Grove
Fondée en
1989
EIN
943328307
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
8850 WILLIAMSON DR UNIT 373 ELK GROVE, California 95759-4015 United States
Site web
livingwatereg.com
Téléphone
(916)-685-6161
Adresse électronique
À propos
Living Water Church of Elk Grove, founded in 1989, is a community-focused church serving God through love and mission. Located at the Wilton Community Center, they offer services and programs for all ages, fostering connection and belonging.
La mission
Living Water Church is dedicated to serving God through love and mission, fostering a community-focused congregation in Elk Grove, California.
