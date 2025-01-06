À propos

Living Success Center, founded in 1996, provides affordable therapy and psychiatry services in multiple languages. They offer individual, couple, and family therapy, with fees based on a sliding scale according to income and ability to pay. The center strives to make mental health services accessible to those with limited resources.

La mission

Living Success Center provides quality, comprehensive mental health services with respect and compassion, assisting those with limited or no access to care by offering therapy at an affordable fee.