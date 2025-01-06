Living Success Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Affordable Counseling
Provides affordable individual, couple, family, and child therapy, ensuring no one is turned away due to financial constraints. Psychiatry services are also available.
Parenting Classes (STEP)
An 8-week program in English and Spanish teaching child management techniques based on Systematic Training for Effective Parenting (STEP).
Thérapie de groupe
Offers various support groups, including an Incest Survivors Support Group, Anger Management Group, and Couples Workshop.
À propos
Living Success Center
Fondée en
1996
EIN
953094632
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes de santé mentale
Adresse
1560 BROOKHOLLOW DR STE 216 SANTA ANA, California 92705-5411 United States
Site web
www.livingsuccesscenter.org
Téléphone
(949)-645-4723
Adresse électronique
-
À propos
Living Success Center, founded in 1996, provides affordable therapy and psychiatry services in multiple languages. They offer individual, couple, and family therapy, with fees based on a sliding scale according to income and ability to pay. The center strives to make mental health services accessible to those with limited resources.
La mission
Living Success Center provides quality, comprehensive mental health services with respect and compassion, assisting those with limited or no access to care by offering therapy at an affordable fee.
