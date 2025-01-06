Living Stones Church
Living Stones Church
Living Stones Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Provides ministry for children aged 6 months through 5th grade during church services.
ROAR Ministry School
A nine-month training school that leads to an Associate Degree in Practical Theology.
Living Stones Church
Fondée en
1988
EIN
990264217
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
-
Adresse
PO BOX 4205 KAILUA KONA, Hawaii 96745-4205 United States
Site web
livingstoneschurch.com
Téléphone
-
Adresse électronique
Living Stones Church in Kailua-Kona, HI, is a diverse community united by a love for Jesus. They strive to glorify God and enjoy His presence together. More details about their specific programs and history would require further research.
Living Stones Church is building a culture of faith in Kona, Hawaii. They offer services and small groups.
