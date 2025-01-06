Living Lands Trust
Land Protection
Protecting land and constructed spaces from the speculative marketplace, redefining ownership and community.
Fondée en
2001
EIN
943372213
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
1008 S PINE ST STE A BURLINGTON, Wisconsin 53105-2365 United States
Site web
livinglandstrust.org
Téléphone
(262)-806-7978
Adresse électronique
À propos
Living Lands Trust protects land and constructed spaces from the speculative marketplace, promoting alternative ownership, use, and community practices. They foster sustainable, place-based economies through land protection and regenerative stewardship.
La mission
Living Lands Trust protects land and buildings, ensuring healthy, place-based enterprises can thrive across generations through regenerative land stewardship and biodynamic farming.
