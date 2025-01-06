Living Hope Free Methodist Church
Living Hope Free Methodist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Provides Sunday School for all ages.
Service de culte
Offers a weekly worship service.
Groupe de jeunes
Provides a Wednesday evening youth group.
À propos
Living Hope Free Methodist Church
Fondée en
1958
EIN
936089717
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
2801 W 18TH AVE EUGENE, Oregon 97402-3318 United States
Site web
onelivinghope.net
Téléphone
(541)-683-3713
Adresse électronique
À propos
Living Hope Church in Eugene, OR, is a member of the Free Methodist Church of North America, Oregon Conference. They offer Sunday services at 10 AM. Their goal is to bring wholeness to the world through healthy biblical communities. Details on specific programs are limited.
La mission
Living Hope Free Methodist Church fosters connection and spiritual growth in Eugene, Oregon, welcoming all to join in faith, hope, and community at 2801 W 18th Ave.
