Livermore Valley Winegrowers Foundation
Faire un don
Livermore Valley Winegrowers Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Livermore Valley Winegrowers Foundation
Acheter pour soutenir
Livermore Valley Winegrowers Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Livermore Valley Winegrowers Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Wine Auction
Raises funds to improve the quality of life for underserved local children and individuals with intellectual and developmental disabilities by supporting organizations that meet basic needs and provide access to education and enrichment.
À propos
Livermore Valley Winegrowers Foundation
Fondée en
1997
EIN
943269509
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3585 GREENVILLE RD STE 4 LIVERMORE, California 94550-6710 United States
Site web
lvwf.org
Téléphone
(925)-980-3380
Adresse électronique
-
À propos
The Livermore Valley Winegrowers Foundation, founded in 1997, is dedicated to improving the lives of underserved children and individuals with intellectual and developmental disabilities in the Livermore Valley. They raise funds through events like the Livermore Valley Wine Auction, supporting programs focused on basic needs, education, enrichment, mental health and STEM. Last year the auction raised over $375,000 for local charities.
La mission
The Livermore Valley Winegrowers Foundation improves the quality of life for underserved local children by raising funds for organizations that meet basic needs and provide access to education and enrichment.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :