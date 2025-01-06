Livermore Valley Winegrowers Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Regional Wine Events
Hosting regional wine events to promote Livermore Valley wines and experiences.
Initiatives en matière d'éducation
Offering sessions on topics such as labor cost savings, tasting room management, and sustainable practices for winegrowers.
À propos
Livermore Valley Winegrowers Association
Fondée en
1995
EIN
943070573
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Arts et culture > Patrimoine et éducation > Organismes à but non lucratif dans le domaine du patrimoine culturel
Adresse
3585 GREENVILLE RD STE 4 LIVERMORE, California 94550-6710 United States
Site web
www.lvwine.org
Téléphone
(925)-447-9463
Adresse électronique
À propos
The Livermore Valley Winegrowers Association promotes Livermore Valley wines, vineyards, and experiences. Founded in 1981, the organization unites growers and vintners to celebrate the region's winemaking heritage.
La mission
The Livermore Valley Winegrowers Association is dedicated to advancing, protecting, and promoting the quality wines, vineyards, and experiences of the Livermore Valley Wine Country.
