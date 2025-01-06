Live Violence Free
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
24 Hour Crisis Line
Provides immediate support and resources for individuals experiencing domestic violence or sexual assault.
Advocacy & Peer Counseling
Offers guidance and emotional support from trained advocates and peers.
Support Group
A safe space for survivors to connect, share experiences, and receive encouragement.
Sensibilisation de la communauté Éducation
Educates the community about domestic violence, sexual assault, and available resources.
À propos
Live Violence Free
Fondée en
1978
EIN
942598256
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services d'appui
Adresse
2941 LAKE TAHOE BLVD S LAKE TAHOE, California 96150-7804 United States
Site web
vistarise.org
Téléphone
(530)-544-2118
Adresse électronique
À propos
La mission
Live Violence Free is committed to promoting a violence free community through education and advocacy to address domestic violence, sexual assault, and child abuse.
