Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aide au logement
Providing housing support to families in need.
Transportation Support
Assisting with transportation needs.
Grocery and Meal Support
Offering groceries and meals to families.
Patient Well-Being Resources
Providing resources to improve patient well-being.
À propos
Fondée en
2024
EIN
992253494
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
5074 PEARCE DRIVE HUNTINGTON BEACH, California 92649-3620 United States
Site web
thelivfoundation.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The LIV Foundation, founded in 2024, is dedicated to ensuring equal opportunity for the developing world by providing access to quality education. They build global partnerships to drive funding and knowledge exchange to improve education in developing countries.
La mission
The LIVE for LIV Foundation supports individuals and families affected by domestic violence, honoring the life and legacy of Olivia Marchand by fostering hope and healing.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
