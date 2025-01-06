Petite ligue de baseball
Petite ligue de baseball
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Little League Baseball et Softball
Organized youth sports program providing baseball and softball divisions for children ages 4-16.
À propos
Petite ligue de baseball
Fondée en
1967
EIN
930779612
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 3054 LA GRANDE, Oregon 97850-7054 United States
Site web
www.lagrandelittleleague.net
Téléphone
(541)-231-7485
Adresse électronique
À propos
Little League Baseball Inc., founded in 1967, provides healthy activity for children, instilling discipline, teamwork, sportsmanship, and fair play. It establishes values to guide them into adulthood, using the ball field as a classroom.
La mission
La Grande Little League provides baseball and softball programs to children, fostering fun, player development, teamwork, life lessons, and community inclusion.
