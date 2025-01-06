Ce profil n'a pas été revendiqué.

Little Bethany Missionary Baptist Church, founded in 1975 by Pastor John Phillips, serves the San Francisco community. Their mission is to spread the gospel and nurture faith through service and Christian education.

Little Bethany Missionary Baptist Church spreads the gospel to those who are unsaved, near or far, and nurtures each other in faith, service, and Christian education.