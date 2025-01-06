Little Bethany Missionary Baptist Church
Little Bethany Missionary Baptist Church
Little Bethany Missionary Baptist Church
Little Bethany Missionary Baptist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Offre une éducation religieuse et des activités pour les enfants.
Éducation chrétienne
Offers educational programs focused on Christian teachings and principles.
Services de proximité
Plans to develop services to support the community.
À propos
Little Bethany Missionary Baptist Church
Fondée en
1979
EIN
942542850
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1636 ARMSTRONG AVE SAN FRANCISCO, California 94124-2658 United States
Site web
www.littlebethanymissionarybaptistchurch.org
Téléphone
(415)-822-2242
Adresse électronique
À propos
Little Bethany Missionary Baptist Church, founded in 1975 by Pastor John Phillips, serves the San Francisco community. Their mission is to spread the gospel and nurture faith through service and Christian education.
La mission
Little Bethany Missionary Baptist Church spreads the gospel to those who are unsaved, near or far, and nurtures each other in faith, service, and Christian education.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
Ville
État
