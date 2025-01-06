Linfield University
Linfield University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nursing Program
Provides training and education for aspiring nurses.
Psychology Program
Explores the science of behavior and mental processes.
Business Program
Offers a comprehensive curriculum in business administration and management.
Kinesiology and Exercise Science Program
Focuses on the study of human movement and its impact on health and performance.
À propos
Linfield University
Fondée en
1938
EIN
930391586
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
900 SE BAKER ST MCMINNVILLE, Oregon 97128-6894 United States
Site web
www.linfield.edu
Téléphone
(503)-883-2200
Adresse électronique
-
À propos
Linfield University, founded in 1858 in McMinnville, Oregon, is a private liberal arts university. It offers over 50 undergraduate majors and three graduate programs, emphasizing a well-rounded education in arts, sciences, and humanities. Linfield is dedicated to connecting learning, life and community, empowering students to reach their full potential.
La mission
Linfield University advances a vision of learning, life and community that promotes intellectual challenge and creativity and values both theoretical and practical learning.
