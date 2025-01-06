Liberty States Fiction Writers
Liberty States Fiction Writers
Liberty States Fiction Writers
Liberty States Fiction Writers
Liberty States Fiction Writers
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentorship program is designed to help teens find the career path that best suits them.
Workshops and Networking Events
Provides workshops and networking events to aid both published and yet-to-be published writers.
À propos
Liberty States Fiction Writers
Fondée en
2009
EIN
943460804
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
PO BOX 364 METUCHEN, New Jersey 08840-0364 United States
Site web
www.libertystatesfictionwriters.com
Téléphone
(732)-287-2298
Adresse électronique
-
À propos
LIBERTY STATES FICTION WRITERS INC, founded in 2009, is a multi-genre organization dedicated to educating and supporting fiction writers. They offer workshops, networking events, and promotional opportunities to aid both published and yet-to-be-published writers.
La mission
Liberty States Fiction Writers is dedicated to the education and support of all fiction writers. They provide workshops and networking events to aid both published and yet-to-be published writers.
