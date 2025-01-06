Lewis And Clark College
Faire un don
Lewis And Clark College
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Lewis And Clark College
Acheter pour soutenir
Lewis And Clark College
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Lewis And Clark College
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Asian Studies (Major/Minor)
An interdisciplinary program exploring the cultures, histories, and societies of Asia.
Biochemistry and Molecular Biology (Major)
A program focused on the chemical and biological processes at the molecular level.
Classics (Major)
The study of ancient Greek and Roman civilizations, languages, and literature.
Environmental Studies (Major/Minor)
An interdisciplinary approach to understanding and addressing environmental issues.
À propos
Lewis And Clark College
Fondée en
1946
EIN
930386858
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Education – Schools & Academic Institutions – Universities And Colleges
Adresse
615 S PALATINE HILL RD PORTLAND, Oregon 97219-8091 United States
Site web
www.lclark.edu
Téléphone
(503)-768-7000
Adresse électronique
À propos
Lewis & Clark College, founded in 1946, is a private liberal arts college in Portland, Oregon. It strives to be a driver of socioeconomic mobility, improving opportunities for advancement through individualized education. The college offers undergraduate, graduate, and law programs.
La mission
Lewis and Clark College fosters academic growth and discovery for students in Portland, Oregon, creating a supportive environment for learning and personal development.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :