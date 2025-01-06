Let Us Pray Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rehabilitation and Empowerment Programs
Comprehensive programs tailored to inmates and ex-inmates, offering education, vocational training, counseling, and life skills development to rebuild lives and reintegrate into society.
Transitional Housing and Support Services
Safe and supportive housing for ex-inmates transitioning back into the community, providing stability, resources, and guidance to navigate reentry challenges.
Specialized Assistance and Advocacy
Assistance and advocacy for vulnerable inmates, including those with medical needs or who are pregnant, providing financial support, advocating for rights, and offering tailored interventions.
Fondée en
2023
EIN
932288907
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
337 7TH ST W ST PAUL, Minnesota 55102-3456 United States
Site web
lupfoundation.org
Téléphone
(234)-707-6404461
Adresse électronique
La mission
LUP Foundation brings inmates/ex-inmates to Christ, providing support, rehabilitation and empowerment.
