Lemmer Lees Legacy

Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logement transitoire
Provides safe, affordable short-term and long-term housing for survivors.
Workforce and Education Development
Offers job market skills, training, and education opportunities to help survivors secure stable employment.
À propos
Fondée en
2023
EIN
931965561
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
15918 COLONIAL BRIDGE LN HOUSTON, Texas 77073-6284 United States
Site web
jamierwright.com
Téléphone
(713)-396-2761
Adresse électronique
À propos
Lemmer Lee's Legacy, founded in 2023, uplifts survivors of domestic violence, aiding them in achieving economic stability through mental health services and safe housing.
La mission
Lemmer Lee's Legacy assists survivors of domestic violence with regaining their economic stability and independence, offering support for a violence-free life.
{Similaire 1}
