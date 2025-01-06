Legion Corporation Of Pasadena




Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
American Legion Building Maintenance & Management
Maintaining and managing the historical American Legion building in Pasadena.
Veteran Program Support
Donating funds to support American Legion and other veteran programs in the Pasadena community.
Blair High School JROTC Support
Supporting the Blair High School Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC) program in Pasadena.
Sons of the American Legion Support
Supporting the Sons of the American Legion in Pasadena.
À propos

Fondée en
1934
EIN
956071035
Type IRS 501(C)
501(c)(2)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
131 N MARENGO AVE PASADENA, California 91101-1703 United States
Site web
pasadenapost13.com
Téléphone
(626)-792-2158
Adresse électronique
À propos
La mission
LEGION CORPORATION OF PASADENA serves the Pasadena community, offering support and camaraderie for local veterans and their families at their North Marengo Avenue location.
