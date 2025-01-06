Legal Secretaries
Legal Secretaries
Legal Secretaries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation juridique continue
Offers live webinars, workshops, and seminars to enhance legal knowledge and skills.
LPI University
Provides multi-week training courses such as Trial Preparation, Advanced Discovery, and Legal Secretary Training.
Legal Technology Training
Offers training in Microsoft Office Suite, Adobe Acrobat, and other legal technologies.
Eula Mae Jett Scholarship Plan
Provides scholarships to support individuals pursuing legal education and professional development.
À propos
Legal Secretaries
Fondée en
1988
EIN
953978884
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1838 WATERS AVE POMONA, California 91766-5053 United States
Site web
www.lalsa.info
Téléphone
(909)-896-5726
Adresse électronique
-
À propos
LEGAL SECRETARIES INCORPORATED, founded in 1988, is a business league for legal professionals. They provide resources and support for individuals in the legal field.
La mission
LEGAL SECRETARIES INCORPORATED connects and supports legal secretaries in California, fostering a strong professional community and promoting growth within the field.
