Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Leeward Training Club of Hawaii, est. 1969, is an AKC-licensed dog obedience club. Operated by volunteers, it fosters better dog-owner relationships through training programs. They offer classes from puppy to advanced levels.

La mission

Leeward Training Club of Hawaii Inc fosters responsible dog training and community engagement in Mililani, Hawaii, helping dogs and owners build strong, positive relationships.