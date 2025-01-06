Leeward Training Club Of Hawaii
Leeward Training Club Of Hawaii
Leeward Training Club Of Hawaii
Leeward Training Club Of Hawaii
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dog Obedience Training
Offers community obedience training at all levels for dogs of all ages.
Cours pour chiots
Provides training for puppies.
Classes de rallye
Offers rally training classes.
Attention Classes
Provides classes focused on attention training for dogs.
Leeward Training Club Of Hawaii
Fondée en
1976
EIN
990143442
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
PO BOX 893044 MILILANI, Hawaii 96789-0044 United States
Site web
ltch.org
Téléphone
(808)-623-9347
Adresse électronique
Leeward Training Club of Hawaii, est. 1969, is an AKC-licensed dog obedience club. Operated by volunteers, it fosters better dog-owner relationships through training programs. They offer classes from puppy to advanced levels.
La mission
Leeward Training Club of Hawaii Inc fosters responsible dog training and community engagement in Mililani, Hawaii, helping dogs and owners build strong, positive relationships.
