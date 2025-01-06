Lebanese American University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
BA in Communication
Undergraduate program focusing on communication skills and theory.
BA in English
Undergraduate program focusing on English language, literature, and writing.
BA in Multimedia Journalism
Undergraduate program focusing on journalism in the digital age.
BA in Performing Arts
Undergraduate program focusing on theater, music, and dance.
À propos
Lebanese American University
Fondée en
1964
EIN
986001269
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 5910 PRINCETON, New Jersey 08543-5910 United States
Site web
www.lau.edu.lb
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Lebanese American University, founded in 1964, empowers students through academic excellence, fostering a diverse and globally aware community. With a commitment to student-centeredness and civic engagement, LAU aims to educate the whole person and form leaders. LAU's New York Headquarters serves as a platform for global outreach and cross-cultural dialogue.
La mission
Lebanese American University provides a student-centered, liberal arts-based education that emphasizes career and professional growth while cultivating a commitment to social responsibility and diversity.
