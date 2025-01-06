Learning Strategies
Faire un don
Learning Strategies
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Learning Strategies
Acheter pour soutenir
Learning Strategies
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Learning Strategies
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Paraliminals & The Ultimate You Library
Use Paraliminal tech for lasting changes: improve memory, reduce anxiety, lose weight, and eliminate negative self-talk.
Spring Forest Qigong "Five Elements Self-Healing"
Eliminate pain and sickness from your body and increase your energy using your mind.
Four Elements Manifestation
Transform your life through Western esoteric techniques and hermetic practices to easily manifest your ideal life.
Abundance for Life
Break free from everyday limitations impacting your health, wealth, power, and overall abundance.
À propos
Learning Strategies
Fondée en
1987
EIN
954105509
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
530 SOUTH LAKE AVENUE STE 516 PASADENA, California 91101-3515 United States
Site web
www.learningstrategies.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Learning Strategies Group, based in Pasadena, CA, is a consultancy firm specializing in strategic learning solutions for businesses and organizations. They enhance employee training and development programs to improve workplace performance. Founded in 1987, the organization has been providing these services for several years.
La mission
Learning Strategies Group supports individuals in Pasadena, California by providing resources and strategies to enhance educational growth and success.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :