League Of Women Voters Of Williamson County
League Of Women Voters Of Williamson County
League Of Women Voters Of Williamson County
League Of Women Voters Of Williamson County
League Of Women Voters Of Williamson County
Voter Registration and Education
Encouraging informed and active participation in government through voter registration drives and educational programs, including the 'First Vote' program at local high schools.
League Of Women Voters Of Williamson County
2020
922238452
501(c)(3)
Défense et droits
PO BOX 2752 GEORGETOWN, Texas 78627-2752 United States
lwvwilco.clubexpress.com
The League of Women Voters of Williamson County encourages informed and active participation in local democracy, helping Georgetown and nearby communities make their voices heard.
