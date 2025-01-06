League Of Women Voters Of Oakland
League Of Women Voters Of Oakland
League Of Women Voters Of Oakland
League Of Women Voters Of Oakland
Oakland Easy Voter Guide
Provides non-partisan information about candidates and ballot measures to Oakland voters.
Éducation des électeurs et plaidoyer
Promotes political responsibility through informed and active participation in government.
League Of Women Voters Of Oakland
2021
946093433
501(c)(3)
Défense et droits
PO BOX 11055 OAKLAND, California 94611-0000 United States
www.lwvoakland.org
The League of Women Voters of Oakland Inc, founded in 2021, is a nonpartisan organization dedicated to empowering voters and defending democracy. Through education and advocacy, they promote informed and active participation in government, producing the Oakland Easy Voter Guide and working to protect voting rights.
La mission
We pursue our mission through education on major policy issues at all levels of government. The League encourages informed and active participation in government.
