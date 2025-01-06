League Of Women Voters North County San Diego
Faire un don
League Of Women Voters North County San Diego
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
League Of Women Voters North County San Diego
Acheter pour soutenir
League Of Women Voters North County San Diego
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
League Of Women Voters North County San Diego
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation des électeurs et plaidoyer
Empowering citizens through education and advocating for policies that support informed participation in government.
À propos
League Of Women Voters North County San Diego
Fondée en
2014
EIN
953389795
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 131272 CARLSBAD, California 92013-0000 United States
Site web
www.lwvncsd.org
Téléphone
(760)-736-1608
Adresse électronique
À propos
League of Women Voters North County San Diego, founded in 2014, empowers voters and defends democracy. They work to ensure an engaged and informed public who feel confident participating in government. The League focuses on voter registration, education, and advocacy on key issues.
La mission
The League of Women Voters North County San Diego's mission is to empower voters and defend democracy by encouraging active and informed public participation at all levels of government and working to influence public policy through education and advocacy.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :