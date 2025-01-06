Lca Bulldogs Yfc
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Academic Support Programs
Offers academic support plans and resource classes for grades K-12, along with math enrichment and reading intervention programs.
Summer Care Programs
Provides interactive and educational summer programs for children ages 2 through rising 5th grade.
Camps d'été
Offers a variety of summer camps including football, theatre, and cheerleading.
Centre d'apprentissage précoce
Utilizes the Creative Curriculum for Preschool, including music and Spanish taught by specialists.
Fondée en
2023
EIN
933943823
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
2080 CLARKS ROAD RUSTBURG, Virginia 24588-0000 United States
Site web
www.lcabulldogs.com
Téléphone
(434)-832-2000
Adresse électronique
À propos
La mission
LCA BULLDOGS YFC INC brings people together in Rustburg, Virginia, fostering youth development and community spirit through local programs and activities.
