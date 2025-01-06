Lawrence North Choir Boosters
Faire un don
Lawrence North Choir Boosters
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Lawrence North Choir Boosters
Acheter pour soutenir
Lawrence North Choir Boosters
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Lawrence North Choir Boosters
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Choir Support
Serving and supporting Lawrence North Choir students, parents, and directors to foster a thriving musical community.
À propos
Lawrence North Choir Boosters
Fondée en
2024
EIN
931973024
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
11384 WOODS BAY LN INDIANAPOLIS, Indiana 46236-9023 United States
Site web
lawrencenorthchoirs.org
Téléphone
(317)-964-7700
Adresse électronique
-
À propos
The Lawrence North Choir Boosters is an organization dedicated to serving and supporting the Lawrence North Choir students, parents, and directors. Founded in 2024, they aim to support the talented and passionate singers who come together to create beautiful music and share it with the community.
La mission
The Lawrence North Choir Boosters is dedicated to serving and supporting the Lawrence North Choir students, parents, and directors by fostering excellence through fundraising, scholarships, hospitality, communication, and volunteerism.
Recherche d'autres organisations en
Indiana, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :