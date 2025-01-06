Law Society of British Columbia (en anglais)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme d'admission

Un programme de 12 mois comprenant des stages dans un cabinet d'avocats ou un stage et le Professional Legal Training Course (PLTC) pour être admis au barreau de la Colombie-Britannique.

Fonds d'indemnisation des avocats

Fournit une couverture de responsabilité professionnelle aux avocats de la Colombie-Britannique exerçant à titre privé.

Développement professionnel continu

Obligation pour les avocats en exercice en Colombie-Britannique de suivre chaque année 12 heures de formation professionnelle agréée.

