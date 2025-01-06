Law Society of British Columbia (en anglais)
Faire un don
Law Society of British Columbia (en anglais)
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Law Society of British Columbia (en anglais)
Acheter pour soutenir
Law Society of British Columbia (en anglais)
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Law Society of British Columbia (en anglais)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'admission
Un programme de 12 mois comprenant des stages dans un cabinet d'avocats ou un stage et le Professional Legal Training Course (PLTC) pour être admis au barreau de la Colombie-Britannique.
Fonds d'indemnisation des avocats
Fournit une couverture de responsabilité professionnelle aux avocats de la Colombie-Britannique exerçant à titre privé.
Développement professionnel continu
Obligation pour les avocats en exercice en Colombie-Britannique de suivre chaque année 12 heures de formation professionnelle agréée.
À propos
Law Society of British Columbia (en anglais)
Fondée en
2021
EIN
981548924
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Organisations de défense des droits civils
Adresse
VANCOUVER BRITISH COLUMBIA V6B4Z9 CANADA, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
www.lawsociety.bc.ca
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Law Society of British Columbia réglemente les avocats de la province et veille à ce que le public soit bien servi par les professionnels du droit. Elle protège l'intérêt public dans l'administration de la justice.
La mission
La Law Society of British Columbia réglemente la compétence et l'intégrité des prestataires de services juridiques, promeut l'État de droit et l'indépendance des avocats, et améliore l'accès à la justice.
Recherche d'autres organisations en
Code postal non valide, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :