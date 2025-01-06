À propos

La mission

Le Latino Texas Policy Center (LTPC) est une organisation indépendante à but non lucratif créée pour veiller à ce que l'élaboration des politiques ait un impact équitable sur la communauté latino. Notre objectif est de renforcer le bien-être des familles latino-américaines par la recherche, la communication et l'action organisée.