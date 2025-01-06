Latino Texas Policy Center
Faire un don
Latino Texas Policy Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Latino Texas Policy Center
Acheter pour soutenir
Latino Texas Policy Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Latino Texas Policy Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de leadership des Policy Fellows
Renforce les voix des Latinos dans l'élaboration des politiques au Texas par le biais d'un programme d'un an. Il comprend une formation, un développement des compétences, un mentorat et une mise en réseau.
À propos
Latino Texas Policy Center
Fondée en
2023
EIN
923251746
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 380531 SAN ANTONIO, Texas 78268-7531 États-Unis
Site web
latinotexaspolicycenter.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Le Latino Texas Policy Center (LTPC) est une organisation indépendante à but non lucratif créée pour veiller à ce que l'élaboration des politiques ait un impact équitable sur la communauté latino. Il se concentre sur la recherche, les données et les rapports sur les questions de politique publique affectant les Latinos au Texas.
La mission
Le Latino Texas Policy Center (LTPC) est une organisation indépendante à but non lucratif créée pour veiller à ce que l'élaboration des politiques ait un impact équitable sur la communauté latino. Notre objectif est de renforcer le bien-être des familles latino-américaines par la recherche, la communication et l'action organisée.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :